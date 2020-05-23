Среди украинских военных, несущих свою службу на линии разграничения с Донбассом, распространено повальное увлечение алкоголем и наркотиками. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что подразделения Донецкой Народной Республики сумели подавить огневые точки карателей из ВСУ, которые вели обстрел ее территории. Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что в течение мая украинские военные более 350 раз нарушали режим прекращения огня, что привело к жертвам среди мирного населения.

«Киев стремится уничтожить объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения обеих республик, — считает Бредихин. — В ЛНР были обстреляны электросети, а в ДНР, ко всему прочему, еще и газопровод. Но и этого мало: ВСУ ведут огонь также и по ремонтным бригадам, которые снаряжаются для восстановления разрушенного — но кроме них, как мне известно по сводкам, жертв среди мирного населения пока нет».

Политолог заметил, что с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского численность военизированной группировки в Донбассе сильно увеличилась — теперь ее численность составляет почти 90 тысяч солдат, то есть чуть меньше половины всей украинской армии.

«Обострение конфликта в регионе вообще можно трактовать как некий подарок от ВСУ своему президенту на годовщину его вступления в должность, — заявил эксперт. — Он же говорил в своей речи, что принесет мир на Донбасс — вот и приносит как может. Вполне возможно, что даже рассматривался вариант некого «блицкрига», а обстрел инфраструктурных объектов был просто подготовкой к нему».

Собеседник ФАН предположил, что «решающего наступления» не состоялось еще и потому, что украинская армия в большинстве своем деморализована: там уже не просто разные части стреляют друг в друга (и уже есть погибшие из числа командиров) — происходит активное употребление опасных синтетических наркотиков, которыми представители националистических батальонов с удовольствием снабжают остальных солдат ВСУ.

«Тем не менее все мобилизационные резервы обеих республик приведены в полную боевую готовность, — заявил Бредихин. — Резервисты призваны, офицеры из отпусков отозваны — ДНР и ЛНР готовы к жестким ответным действиям, что они и продемонстрировали, подавив огневые точки украинской армии».

По словам политолога, в ВСУ этого не ожидали: удар со стороны подразделений ДНР был такой силы, что в рядах карателей поселился страх, который те активно снимали алкоголем и опять-таки щедро поставляемыми представителями националистических батальонов наркотическим веществами.