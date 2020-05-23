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Россияне раскритиковали Полину Гагарину за плохое воспитание дочери

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Россияне раскритиковали Полину Гагарину за плохое воспитание дочери

Москва, 23 мая. Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую поп-певицу Полину Гагарину за неподобающее воспитание дочери.

Певица опубликовала в своем Instagram видеоролик, на кадрах которого запечатлено, как ее младшая дочь Мия раскрашивает акварельными красками лицо Гагариной. Подписчики не оценили тягу малышки к прекрасному, а также осудили певицу за то, что она разбаловала свою дочь.

Россияне раскритиковали Полину Гагарину за плохое воспитание дочери

При этом певица уверена, что ее метод воспитания идет ребенку на пользу, так как позволяет наладить теплые отношения с дочкой. Звезда призналась, что старается не говорить дочери слово «нет».

«Тяжело ей будет в жизни, если она не воспринимает слово «нет», — считает fanny_baby2.

«Потом дети неуправляемые становятся», — отмечает sumkinastar.

«Боевой раскрас», — пишет kotova8757.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака. В настоящее время супруги якобы не живут вместе, однако еще не подали заявление на развод. По мнению журналистов, данную информацию также подтверждает тот факт, что Исхаков был уволен с должности гендиректора компании ООО «Полина Гагарина».

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