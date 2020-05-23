Россияне раскритиковали Полину Гагарину за плохое воспитание дочери

Москва, 23 мая. Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую поп-певицу Полину Гагарину за неподобающее воспитание дочери.

Певица опубликовала в своем Instagram видеоролик, на кадрах которого запечатлено, как ее младшая дочь Мия раскрашивает акварельными красками лицо Гагариной. Подписчики не оценили тягу малышки к прекрасному, а также осудили певицу за то, что она разбаловала свою дочь.

При этом певица уверена, что ее метод воспитания идет ребенку на пользу, так как позволяет наладить теплые отношения с дочкой. Звезда призналась, что старается не говорить дочери слово «нет».

«Тяжело ей будет в жизни, если она не воспринимает слово «нет», — считает fanny_baby2.

«Потом дети неуправляемые становятся», — отмечает sumkinastar.

«Боевой раскрас», — пишет kotova8757.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака. В настоящее время супруги якобы не живут вместе, однако еще не подали заявление на развод. По мнению журналистов, данную информацию также подтверждает тот факт, что Исхаков был уволен с должности гендиректора компании ООО «Полина Гагарина».