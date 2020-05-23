Психиатр назвала продукты, способные поднять настроение

Москва, 23 мая. Бананы, грецкие орехи и шпинат являются наиболее эффективными для поднятия настроения продуктами. Об этом рассказала психиатр из Московской области Ольга Сиволдаева.

Данные продукты способствуют выработке в организме серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

«Тревога возникает тогда, когда падает серотонин: у нас идет дисбаланс серотонино-дефоминовой системы. Сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах. Продукты в той или иной степени содержат только триптофан (разряд аминокислот)», — пояснила медик.

По ее словам, из природных «антидепрессантов» банан наиболее насыщен веществами, которые влияют на выработку серотонина.

«В грецких орехах находятся Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют, опять же, выработке серотонина, и в шпинате находится фолиевая кислота», — отметила Сиволдаева.

Помимо настроения серотонин также оказывает воздействие на сон, аппетит, свертываемость крови и температуру тела.

Для выполнения среднесуточной нормы в необходимо съедать один-два банана, 100 граммов грецких орехов или 200 граммов шпината.

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