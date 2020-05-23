В Совфеде предложили обязать безвизовых иностранцев проходить медосмотр

Москва, 23 мая. Совет Федерации предложил ввести обязательное прохождение медосмотра для иностранных граждан, прибывающих в Россию без оформления виз. Такая инициатива указана в перечне мероприятий верхней палаты парламента по усовершенствованию законодательства в условиях эпидемии коронавируса.

«Обеспечить прохождение иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и находящимися на территории Российской Федерации длительный срок (свыше тридцати дней), обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования», — отмечается в документе.

С этой целью планируется внести изменения в федеральные законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», «О правовом положении иностранных граждан в РФ», «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».