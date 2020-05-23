Арабская национальная конференция призвала мировое сообщество поддержать Сирию, которая до сих пор находится под давлением со стороны Запада. По мнению политолога Маиса Курбанова, которым он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), мир должен благодарить лидера САР Башара Асада за успешную борьбу с террористами.

«Закон Цезаря»

Арабская национальная конференция призвала Организацию Объединенных Наций и все международные организации отказаться от односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии. Кроме того, участники призывают Запад не поддерживать так называемый закон Цезаря, который ставит под угрозу мирные процессы в САР. Отмечается, что последствия этого несправедливого закона затрагивают все государства, поддерживающие страну в борьбе с джихадистами.

Генеральный секретарь конференции Маджи аль-Маасрави заметил, что «закон Цезаря», за который Конгресс США проголосовал в конце прошлого года, направлен исключительно на то, чтобы усилить давление на Дамаск. Применение этого документа, считает аль-Маасрави, станет преступлением против человечества, так как он затрагивает мирное население САР. Аль-Маасрави уверен, что стоящих за принятием «закона Цезаря» американских политиков стоит привлечь к ответственности, так как они нарушают Конституцию США.

Также секретарь в заявлении, распространенном главным офисом конференции в Бейруте, подчеркнул, что решение о новых ограничительных мерах против Сирии является односторонним. Кроме того, оно не имеет какой-либо юридической силы.

Мир должен благодарить Асада

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов считает, что Башару Асаду удается развивать Сирию, несмотря на западные санкции. Глава САР при поддержке России смог не только очистить большинство сирийских земель от боевиков, но и продолжает возрождать страну для лучшей жизни, уверен собеседник ФАН.

«Башар Асад справляется хорошо. Последствия тех санкций, которые ранее вводил Запад, были очень жестокими. Но существуют Китай, Иран, Россия, которые теперь доказывают, что государства имеют все возможности выйти из кризиса под санкциями. Ведь сейчас против Ирана применяется огромное число санкций. То же самое с Россией, но эти страны развиваются. Так же и Сирия будет развиваться», — заметил политолог.

По мнению эксперта, мировому сообществу стоит благодарить лидера САР за успешную борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.