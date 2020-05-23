В отделении московского «Альфа-банка» поступила информация о захвате заложников. ФАН-ТВ

В полицию поступил сигнал о захвате заложников в «Альфа-банке». 20-летняя сотрудница успела сообщить о нападении. После этого связь с ней пропала.

По предварительным данным, в заложниках находится один человек. Захватчик угрожает взорвать банк.

На месте экстренные службы Москвы начали переговоры со злоумышленником.

Вся информация, которая пока о нем есть, что мужчина мог являться сотрудником Delivery Club, за спиной у него был фирменный рюкзак.

Мужчина требует крупную сумму денег, нас месте ЧП работают снайперы и спецназ.