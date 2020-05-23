В Сети появились фото тульского врача «в бикини» без защитного костюма

Тула, 23 мая. Новые фотографии тульской медсестры, которая прославилась после появившегося в Сети снимка, где под защитным костюмом девушки был только купальник, опубликованы в Интернете.

Пару дней назад социальные сети обсуждали медика, которая вышла на смену в бикини и прозрачном костюме. Позднее выяснилось, что женщина работает не медсестрой, а врачом. По информации прессы, звезда Интернета окончила медицинский университет в Рязани.

В Сети появился снимок врача в прозрачном костюме, сделанный с другого ракурса. На кадре девушка в бикини и прозрачном костюме стоит спиной.

Также на просторах Интернета появился кадр сотрудницы больницы без защитного костюма и маски. Его опубликовал пользователь Twitter Алексей Лазуткин.

Вот так выглядит медсестра Тульской больницы pic.twitter.com/NzdIg6CsWO — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 21, 2020

Женщина после скандала объяснила, что не думала, что спецодежда настолько прозрачна. Она также отметила, что работать в костюме очень жарко.

Отмечается, что министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк и тульский губернатор Алексей Дюмин поддержали врача. Глава региона поблагодарил женщину за работу и отметил, что медики заслуживают благодарности, а не порицаний за внешний вид.