Донбасс, 23 мая. Украинская армия собирает спонсорскую помощь для борьбы с коронавирусом. Личный состав бригад ВСУ грабит местных жителей зоны ООС. За утаивание информации о недостаче оружия и боеприпасов командир одной из бригад ВСУ заплатил взятку офицерам штаба ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли Донецкую и Луганскую народные республики. Березовское и Лозовое в ЛНР обстреливались из гранатомета и 120-мм миномета. В ДНР обстреляны Верхнеторецкое и Ленинское. Огонь по ним велся из артиллерии калибром 122 мм, противотанкового ракетного комплекса и 120-мм миномета. В Верхнеторецком зафиксировано попадание в два частных дома, один из которых полностью разрушен.

Минобороны Украины не может сдержать пандемию коронавируса

В Народной милиции ДНР поделились информацией об истинном положении дел в армии Украины в части борьбы с COVID-19. Несмотря на заявления Министерства обороны Украины о снижении количества бойцов, инфицированных коронавирусом, факты говорят об обратном.

Известно, что для борьбы с эпидемией в подразделениях ВС Украины привлечены 16 тысяч человек, создано 400 изоляционных зон. В сухопутных войсках развернуто 95 изоляторов, в десантно-штурмовых войсках — 21, в частях военно-морских сил — 40. В зоне Операции объединенных сил в Донбассе работают 115 изоляторов. Такое количество пунктов медицинской помощи не соответствует официально заявленным украинской стороной 45 инфицированным. Информация об истинном количестве заболевших утаивается от общественности.

Командование украинской армии регулярно обращается за медицинской спонсорской помощью к зарубежным кураторам. Канада передала в Минобороны страны семь аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 100 тысяч долларов. Компания «Нафтогаз» также регулярно поставляет в вооруженные силы медоборудование и защитные средства. Таких поставок осуществлено на сумму более 5 миллионов гривен.

Преступления ВСУ

Спикеры оборонных ведомств ДНР и ЛНР неоднократно заостряли внимание общественности на фактах совершения преступлений личным составом украинских вооруженных формирований в зоне силовой операции. Но «защитники» Украины не прекращают наживаться на войне и мародерствовать в Донбассе. В Луганской области в 30-й механизированной бригаде ВСУ проводит проверку комиссия штаба ООС, которая выявила незаконную продажу металла военнослужащими бригады. Добывая металлолом, бойцы разбирали металлоконструкции временно оставленных местным населением жилищ. Мародеры дали показания, что металл вывозился из зоны конфликта и их предшественниками из 72-й механизированной бригады.

В Попасной Луганской области, находящейся под контролем сил ООС, дезертир из 30-й бригады ВСУ ограбил чужой дом и ранил хозяина. Старший солдат Дапко сбежал из части после того, как в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу. Решив разжиться продуктами, деньгами и одеждой, он забрался в частный дом местного жителя Чепурнова. Дезертир ранил хозяина, пытавшегося вызвать полицию. Сейчас с происшествием работают следователи военной полиции и СБУ. Комбриг Иван Гараз, который после дезертирства не сообщил об инциденте вышестоящему руководству, вызван в штаб ООС. Там рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности.

В Донецкой области младший сержант 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Гончар за попытку ограбления продуктового киоска был избит местными жителями. Проводится расследование. Подобные случаи не редкость в Донбассе — практически еженедельно армейские корпуса ДНР и ЛНР получают информацию о том, что жители подконтрольных ВСУ территорий все чаще дают отпор «освободителям». Это свидетельствует о том, что люди все меньше боятся военных и готовы в нужный момент взять оружие в руки и погнать «защитников» за границы областей.

Коррупция в украинской армии

В расположении 93-й механизированной бригады ВС Украины осуществляет проверку комиссия из штаба силовой операции, рассказали в Народной милиции ЛНР. В бригаде проверяется состояние сохранности ракетно-артиллерийского вооружения. Комиссия уже выявила недостачу 15 автоматов Калашникова, большого количества патронов к ним и более 20 ручных гранат.

По итогам проверки сотрудники штаба, входящие в состав комиссии, предложили командиру бригады Брыжинскому расплатиться с ними за утаивание информации. От комбрига требовали 300 тысяч гривен. Данную сумму офицер собрал с подчиненных и выплатил проверяющим.