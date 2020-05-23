Навального обвинили в мошенничестве после многомиллионных трат на жизнь дочери в США

Москва, 23 мая. Журналист Максим Кононенко обвинил скандального блогера Алексея Навального в мошенничестве после известия о многомиллионных тратах на жизнь дочери в Соединенных Штатах.

На днях в Telegram-канале «Фонд бабла с коррупцией» появилась новость, что Навальный заплатил за проживание дочери Дарьи, которая учится в Стенфорде, почти два миллиона рублей. В университете девушке компенсируется только стоимость обучения, при этом проживание и остальные расходы лежат на плечах семьи. Согласно опубликованному перечню стандартных расходов, на один академический год уходит 36 тысяч долларов, на весь период обучения — 144 тысячи долларов.

Навальная должна была покинуть Штаты в конце марта, поэтому расходы на ее проживание составили 28 тысяч долларов ( примерно 1,9 млн рублей), но так как девушка не вернулась в Россию, то на проживание в оставшиеся два месяца ушло не менее 8 тысяч долларов. Навальный должен будет еще заплатить более восьми миллионов рублей за дальнейшее проживание дочери в Штатах.

Кононенко, комментируя огромные траты семьи Навального на жизнь дочери, отметил, что ни блогер, ни его жена нигде не работают. И, естественно, возникает вопрос, откуда у семьи «активиста» деньги на обучение, отметил RT.

По словам журналиста, все рассказы Навального о его работе в качестве юриста — «чистой воды вранье». Все, что есть у блогера, — это «Фонд борьбы с коррупцией», признанный иноагентом, отметил Кононенко. При этом, отметим, ФБК является некоммерческой организацией, и зарплата у него там не может быть такой, чтобы он мог позволить себе платить за роскошную жизнь дочери в Америке, считает журналист.

«Откуда деньги? Очевидный ответ: из пожертвований. Люди жертвуют Навальному деньги. Но на что они жертвуют ему деньги? Они жертвуют ему на борьбу. Но не на обучение его дочери в американском университете, — рассуждает Кононенко. — Как это называется у нормальных людей? Мошенничество».

Ранее Федеральное агентство новостей представило расследование о Дарье Навальной. Выяснилось, что девушка принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также употребляет запрещенные вещества. Кроме того, стало известно, что дети в семье Навального подвергаются психологическому и физическому насилию.