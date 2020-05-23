Пригожин пожаловался на «чудовищные» последствия пандемии для артистов

Москва, 23 мая. Пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Такую оценку озвучил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — пожаловался Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, кризис затронул не только музыкантов, но и танцоров, театральных и цирковых деятелей. При этом Пригожин уверен, что последствия пандемии будут сказываться на состоянии шоу-бизнеса еще долгое время.

«Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не раньше, чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену. Да и зритель не сразу побежит покупать билеты», — пояснил продюсер.

Он добавил, что высокие доходы артистов обусловлены большими затратами на проведение гастролей и даже отдельных выступлений. Поэтому сейчас уверенно себя чувствуют лишь те исполнители, которые успели стать предпринимателями и заработать на этом достаточно денег.