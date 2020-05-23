Онлайн-акцию «Последний звонок — 2020» проведут в поддержку выпускников 25 мая

Москва, 23 мая. Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок — 2020» в онлайн-формате 25 мая в поддержку выпускников. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Российским выпускникам обещают флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими. Так, во время трансляции 25 мая в 10:00 онлайн-марафон откроет министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением и расскажет о своих школьных годах. Его выступление продолжат педагоги и учащиеся из всех регионов страны. Каждый выступающий в конце позвонит в колокольчик как символ последнего звонка.

В социальной сети «ВКонтакте» каждый выпускник сможет поставить специальный эмодзи-статус со звонком и рассказать о своей школьной жизни. Кроме того, будет создан специальный хэштег #последнийзвонок2020, с помощью которого истории попадут в новостную ленту и позволят увидеть, как проводят этот день выпускники по всей России.

Отмечается, что одним из самых ярких станет флешмоб, готовящийся совместно с телеканалом «Россия-1» и вечерним шоу Андрея Малахова. В ходе этого флешмоба каждый выпускник в 11.00 выйдет на балкон своего дома и с помощью колокольчика даст свой последний звонок.