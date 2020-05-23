Федоров призвал ужесточить законодательство в отношении организаторов митингов в пандемию

Москва, 23 мая. Митингующие во время пандемии коронавируса рискуют пойти под суд за причинение смерти по неосторожности, предупредил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он напомнил митингующим в период пандемии об ответственности за причинение смерти по неосторожности. Евгений Федоров добавил, что они подвергают окружающих риску. Кроме того, нужно понимать, что болезнь у каждого протекает индивидуально.

В интервью редакции «Слово и Дело» депутат поделился своим мнением насчет митингов сегодняшнего дня. С его точки зрения, любые меры, в том числе наказание по всей строгости действующего законодательства РФ, скорее всего, будут бесполезны. Если человек хочет умереть, то его ничто не удержит, добавил он.

«Я думаю, проблема не в митингах, это дураки. Грубо говоря, вы не можете оставить человека в живых, если он хочет умереть. Поэтому, я думаю, им надо позволить делать то, что они хотят. Мы же располагаем статистикой», — сказал Федоров.

Он пояснил, что «те, кто нарушают режим самоизоляции, ходят на какие-то массовые скопления, в первую очередь заболевают и умирают». Люди, выходя на митинги, вредят не только себе, но и окружающим, так как могут принести вирус домой или на работу.

«У нас действует законодательство на такие случаи. Там, по-моему, до семи лет дают за причинение смерти по неосторожности. Если будет установлено, что была связь с заболевшими, то да, это семь лет тюрьмы», — напомнил парламентарий.

Он добавил, что некоторые люди игнорируют закон и продолжают совершать опрометчивые поступки. В данном случае нужно решать вопрос ужесточения законодательства в отношении организаторов несанкционированных митингов, который рассматривался в прошлом году. Тогда так называемые либералы и нанятые ими дебоширы на незаконных акциях провоцировали сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность граждан.