Сирия, 23 мая. Коалиция США заявила об уничтожении бывшего полевого командира ИГ1 в кантоне Африн. Обстрелы курдских боевиков в Ракке привели к возникновению пожаров. ХТШ сообщила о подготовке партии снайперов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сообщила о завершении подготовки партии снайперов в Идлибе.

ВС Турции: задействовали разведывательные беспилотники в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: обвиняются в содействии возгоранию на полях к северу от трассы М-4 в Ракке.

Международная коалиция: заявила об уничтожении бывшего полевого командира ИГ в кантоне Африн.

Провинция Алеппо

Стало известно, что накануне ударные дроны международной коалиции осуществили боевые вылеты в кантоне Африн недалеко от границы с Турцией. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что в результате был уничтожен автомобиль с боевиками у населенного пункта Искан. Три человека, находившихся внутри на момент удара, погибли. Утверждается, что одним из погибших стал бывший полевой командир «Исламского государства», известный под именем Абу Заки Тайбани. Отмечается, что он принимал участие в казнях гражданских лиц. На территории Африна террорист скрывался, пользуясь поддельным удостоверением. Личность двух других убитых пока не была установлена.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вооруженные столкновения наблюдаются в населенном пункте Аль-Маашик к северо-востоку от города Аль-Бусейра. По неподтвержденной информации военного источника в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), конфликт разразился между членами двух местных племен, в результате чего погибли несколько человек. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Напомним, город находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Прогремел взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Twitter-канал (DeirEzzor24) передает, что сработало СВУ, заложенное в населенном пункте Ас-Сабха, оккупированном курдскими боевиками. Никто из местных жителей не пострадал, однако взрыв привел к возгоранию сельскохозяйственных угодий. В установке бомбы подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Медиапорталы, подконтрольные группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, заявили о завершении обучения новой партии снайперов в зоне «Большого Идлиба». Предполагается, что прошедшие подготовительный курс боевики будут задействованы в дестабилизации обстановки на линии разграничения сил с правительственными войсками.

Тем временем турецкие разведывательные беспилотники осуществляют вылеты в приграничных районах. По данным военного источника в сети Twitter (SteeleSyAA), дроны также были замечены над окрестностями административного центра провинции, который находится под контролем террористов ХТШ.

Провинция Ракка

Вспыхнули пожары на линии разграничения курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований. Огонь распространился на полях у деревни Шаракрак к северу от магистрали М-4. Новостной портал Masar Press Agency заявляет, что на этот раз причиной возгорания стали обстрелы со стороны курдских боевиков. Данных о площади пострадавших земель пока не поступало.

Напомним, северные районы Хасаки и соседней Ракки перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими формирований в ходе операции «Источник мира», проводившейся осенью прошлого года.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News опубликовало более подробную информацию о составе подкреплений, переброшенных в Хасаку из Турции, ссылаясь на слова местных активистов. Так, стало известно, что помимо техники в район Рас аль-Айна прибыли грузовики с бетонными блоками и балками, как правило, использующимися при строительстве наблюдательных постов. Далее конвой проследовал в сторону турецких военных баз, размещенных неподалеку от города Тель-Тамр в Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.