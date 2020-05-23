Украина не стала участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму. События дня. ФАН-ТВ

Киев проигнорировал встречу Совбеза ООН по Крыму Совет безопасности ООН провел заседание по ситуации в Крыму. В формате видеоконференции, разумеется. Однако самая, казалось бы, заинтересованная сторона — Украина — участвовать в беседе отказалась. Проигнорировали ее также представители США, Эстонии и Великобритании. В постпредстве России выразили сожаление решением зарубежных коллег. Назвав это демонстративным пренебрежением к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся. Тем не менее, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам Александр Молохов называет прошедшую встречу успешной. По его словам, в отличие от предыдущих заседаний сегодняшнее получилось интерактивным и честным — о жизни на российском полуострове могли узнать все желающие. Во встрече приняли участие представители Германии, Франции и еще ряд членов Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и другие страны.

Владимир Путин обозначил даты сдачи ЕГЭ в 2020 году Владимир Путин объявил о датах проведения единых государственных экзаменов в 2020 году. С учетом того, что угроза эпидемии постепенно снижается, президент призвал провести их все же до начала работы приемных комиссий в вузах. Так выпускники 11-х классов начнут сдавать ЕГЭ 29 июня. Первыми, по традиции, будут литература, география и информатика. Последними в штатном расписании стоят иностранные языки (18 и 20 июля). Но, конечно, будут предусмотрены резервные дни. Президент отметил, что ЕГЭ должны будут сдавать только те выпускники, которые планируют подавать документы в вузы. Аттестаты выдадут всем без исключения и экзаменов.

На Чукотке в Певеке заработала первая в мире ПАТЭС На Чукотке заработала первая и пока единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Машина способна обеспечивать электроэнергией и теплом небольшой город с населением до ста тысяч человек, а при ее проектировании учитывались природные явления, возможные в данном районе. ПАТЭС размещена с учетом современных требований надежности и безопасности энергетического оборудования. «Ее [атомную теплоэлектростанцию]по российскому проекту изготовили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. После этого вокруг северной Европы она пришла в Мурманск, прошла испытания. Она первая по Северному морскому пути дошла от Мурманска до самого Северного города России Певека», — рассказал Виталий Трутнев, директор по сооружению и эксплуатации ПАТЭС концерна Росэнергоатом. У проекта ПАТЭС множество задач: снабдить удаленные и изолированные районы нашей страны теплом, электричеством и даже пресной водой. Кроме того, станция экологически безопасна, а это очень важно для тех районов Арктики, где крайне ранима природа.