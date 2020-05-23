Московские врачи рассказали об особенностях работы в защитных костюмах

Москва, 23 мая. Врачи московских клиник рассказали об условиях работы в защитных костюмах, которые им приходится носить много часов подряд, чтобы обезопасить себя.

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов рассказал, что защитные костюмы для медиков относятся к фильтрующим и изготавливаются из специального материала, который пропускает только молекулы воздуха.

«В основном такие костюмы делаются из спанбонда, но он может быть по-разному изготовлен и, соответственно, иметь разную степень проницаемости», — объяснил Котов.

К недостаткам такого костюма можно отнести легкую гипоксию, которой подвергается организм при длительном ношении. Отмечается, что врачи надевают защитные костюмы лишь тогда, когда в этом действительно есть острая необходимость.

«Из-под костюма воздух выделяется с затруднениями, в результате чего происходит повышенный тепловой эффект, что создает дополнительную нагрузку для иммунитета», — рассказал Котов.

Старшая медсестра Воскресенской районной больницы Елена Самойлова выразила обеспокоенность состоянием своих коллег. По ее словам, когда сотрудники снимают костюмы, то оказываются абсолютно мокрыми, передает телеканал «360».

Врач Домодедовской городской больницы Ирина Пикалова считает, что медикам сегодня нужно проявить стойкость и просто смириться с вынужденными условиями.

«Конечно, жарко, конечно, хочется больше воздуха получать, как в обычной жизни, но что поделать. Такие условия, и сейчас мы вынуждены трудиться именно так», — сказала врач.

Екатерина Громолюк, врач-пульмонолог Королевской городской больницы, рассказала о непростом периоде адаптации к защитным костюмам. Она отметила, что особенно тяжело работается, когда за окном жаркая погода. Медикам понадобилось время, чтобы научиться подбирать оптимальную одежду, которую можно надеть под костюм.

«Но сейчас погода на нашей стороне, в костюмах уже не так жарко, а где-то даже прохладно, потому что нарушена терморегуляция. Но ничего, работаем», — рассказала Громолюк.

Постоянная жажда — это еще одна особенность, с которой сталкиваются медики во время ношения защитного костюма.

«Как только выходишь, сразу снимаешь СИЗ и два стакана воды выпиваешь просто залпом», — говорит детский кардиолог кардиохирургического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ирина Бондарева.

Однако, несмотря на все сложности, большинство медиков настроены положительно.