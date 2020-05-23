Лена Миро назвала «частью плана» Агаларова брак с моделью Гавриловой

Москва, 23 мая. Популярный блогер Лена Миро прокомментировала развод певца Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой.

По словам Агаларова, он перестал испытывать прежние чувства к супруге, поэтому решился на развод. После этого фанаты стали гадать, с кем останется маленькая дочь Афина, которую родила Гаврилова в браке с Агаларовым. Однако бывшая супруга Эмина поспешила развеять слухи, заявив, что ребенок останется жить с ней.

Блогер Лена Миро выразила уверенность, что Гаврилова выполнила свое предназначение, поэтому певец решил развестись с ней.

«Муж, взявший девушку с пузиком, на днях бросил ее, потому что миссию она свою выполнила - родила и выкормила наследницу миллиардов дедушки «Крокуса»… Ребенок родился. Откормился мамкиной сиськой. А вот теперь развод, но что же будет с ребенком?» — задается вопросом блогер.

При этом Миро выражает уверенность, что ребенок останется с Агаларовым. Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, которые публикует Эмин в своем Instagram. По словам Миро, все последние фотографии подтверждают, что дочь постоянно находится рядом с Эмином. Она также добавила, что брак Агаларова с Гавриловой был частью плана, в результате которого у Эмина должна была появиться законная наследница.

«Поженится, дочь родится в законном браке, ее покормят ради иммунитета грудью до двух положенных лет, а затем можно развестись, дав в зубы жены копеечку, а ребенка оставить себе», — отмечает блогер.

При этом ранее Миро утверждала, что причиной расставания Агаларова с женой стала новая возлюбленная Эмина. По ее словам, Гаврилова за два года брака надоела Эмину, поэтому он променял ее на новую любовницу.