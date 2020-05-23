США прикрывают собственные неудачи в борьбе с COVID-19, обвиняя РФ в «дезинформации»

Западные русофобские силы пользуются любой удобной возможностью, чтобы вести информационную войну против России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление посольства РФ в США о том, что грант Государственного департамента Соединенных Штатов в 250 тысяч долларов, направленный на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», демонстрирует желание американцев вести «деструктивную работу» вместо того, чтобы сплотиться перед лицом пандемии коронавируса.

«Я полностью согласен с мнением наших дипломатов, — сказал Джабаров. — Американцы таким образом просто занимаются перекладыванием проблем с больной головы на здоровую, прикрывая собственные неудачи в борьбе с эпидемией. Ведь отлично известно, что США занимают первую позицию в мире как по росту заболеваемости COVID-19, так и по количеству смертей от него».

Сенатор предположил, что такая политика направлена, прежде всего, на оболванивание Штатами собственного населения: «закидывая» людей негативной информацией о заморских странах, Госдеп тем самым отвлекает их внимание от катастрофической ситуации внутри самого американского государства.

«Пытаются все время обвинить в чем-то Россию, якобы мы что-то скрываем и так далее, — возмущен парламентарий. — Но на самом деле эта атака всего лишь одно из звеньев цепи, имя которой — жесткая информационная война против Российской Федерации».

При этом собеседник ФАН заметил, что 250 тысяч долларов — довольно незначительная сумма по меркам как американского бюджета в целом, так и бюджета самого Госдепа.

«Это настолько мало, что пропагандистский эффект от заявления с намерением выдать данную сумму будет больше, чем удастся достичь с помощью ее целевой реализации, — убежден Джабаров. — Вполне возможно, что часть этих денег перепадет прозападным некоммерческим организациям (НКО), зарегистрированным в России в качестве иностранных агентов. Уверен, этим займутся наши правоохранительные органы».

Сенатор напомнил, что выращиванием через подобного рода НКО пятой колонны внутри нашей страны Запад занимается уже не одно десятилетие.