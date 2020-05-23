США прикрывают собственные неудачи в борьбе с COVID-19, обвиняя РФ в «дезинформации»

Западные русофобские силы пользуются любой удобной возможностью, чтобы вести информационную войну против России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Так собеседник ФАН прокомментировал заявление посольства РФ в США о том, что грант Государственного департамента Соединенных Штатов в 250 тысяч долларов, направленный на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», демонстрирует желание американцев вести «деструктивную работу» вместо того, чтобы сплотиться перед лицом пандемии коронавируса.
«Я полностью согласен с мнением наших дипломатов, — сказал Джабаров. — Американцы таким образом просто занимаются перекладыванием проблем с больной головы на здоровую, прикрывая собственные неудачи в борьбе с эпидемией. Ведь отлично известно, что США занимают первую позицию в мире как по росту заболеваемости COVID-19, так и по количеству смертей от него».
Сенатор предположил, что такая политика направлена, прежде всего, на оболванивание Штатами собственного населения: «закидывая» людей негативной информацией о заморских странах, Госдеп тем самым отвлекает их внимание от катастрофической ситуации внутри самого американского государства.
«Пытаются все время обвинить в чем-то Россию, якобы мы что-то скрываем и так далее, — возмущен парламентарий. — Но на самом деле эта атака всего лишь одно из звеньев цепи, имя которой — жесткая информационная война против Российской Федерации».
При этом собеседник ФАН заметил, что 250 тысяч долларов — довольно незначительная сумма по меркам как американского бюджета в целом, так и бюджета самого Госдепа.
«Это настолько мало, что пропагандистский эффект от заявления с намерением выдать данную сумму будет больше, чем удастся достичь с помощью ее целевой реализации, — убежден Джабаров. — Вполне возможно, что часть этих денег перепадет прозападным некоммерческим организациям (НКО), зарегистрированным в России в качестве иностранных агентов. Уверен, этим займутся наши правоохранительные органы».
Сенатор напомнил, что выращиванием через подобного рода НКО пятой колонны внутри нашей страны Запад занимается уже не одно десятилетие.
«Им не нравится, что РФ стала отстаивать свою точку зрения на мировой арене, вести себя независимо и проводить самостоятельную международную политику, — уверен парламентарий. — Вот американцы и клевещут то на руководство России, то на ее народ».