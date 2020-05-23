Карнаухов заявил, что из Навального хотели сделать второго Ральфа Нейдера

Москва, 23 мая. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов рассказал подробности создания проекта под названием Алексей Навальный.

То, что скандальный блогер — проект, говорят последние пять лет, и чем больше в России узнают подробности его становления как активиста, тем больше убеждаются, что Навальный — проект.

Карнаухов ранее работал с Никитой Белых, который с 2009 по 2016 год был губернатором Кировской области. Он занимался вопросами борьбы с коррупцией в то время, когда в регион перебрались Алексей Навальный и Мария Гайдар. Именно на его глазах развернулось громкое дело о хищениях в «Кировлесе», в результате расследования которого Навальный получил условный срок.

Карнаухов в эфире программы «Соловьев LIVE» раскрыл детали из жизни скандального «активиста» и объяснил, как он познакомился с некоторыми американцами и учился в Йельском университете.

По его словам, во время работы в Кировской области Навальный через Гайдар познакомился с американскими политтехнологами. В частности, с представителем Международного республиканского института Стивеном Никсом, который впоследствии вывел блогера на тех, кто набирал кандидатов на учебу в Йеле.

Карнаухов заметил, что в США профессиональные политтехнологи при создании образа Навального ориентировались на известного американского правозащитника Ральфа Нейдера, который прославился победой над автокомпанией «Дженерал Моторс». Американец в 60-х годах написал книгу о популярной тогда машине Corvair, поставив под сомнение ее безопасность и доказав, что компания косвенно виновна в гибели 40 тысяч американцев на дорогах, поскольку предпочитает создавать привлекательные, а не безопасные автомобили.

Стоит отметить, что в биографиях и Навального, и Нейдера есть много схожего. Например, оба пытались стать президентами своих стран и вели предвыборную кампанию почти одинаково — театрально и слегка истерично. Нейдер называл демократов «убийцами», Навальный партию власти — «жуликами и ворами».

Однако, как пишет издание Nation News, политтехнологи просчитались — в отличие от Нейдера Навальный «для России чужд». Блогер, как считают журналисты, получился слишком «американским» даже во внешних проявлениях, и проявил себя непоследовательно.