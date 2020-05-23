ПНС Ливии сфабриковало фейк о присутствии России в Ливии, прикрывая турецких кураторов

Террористы из группировки RADA, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС), опубликовали очередной вброс о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии.

Напомним, боевики из группировки RADA официально входят в состав «Сил защиты Триполи» — одна из структур МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Однако фактически террористы полностью независимы от триполитанского режима и не подчиняются приказам функционеров ПНС, о чем говорил сам Фатхи Башага. RADA больше всего «прославилась» в Ливии торговлей людьми, контрабандой и терроризмом.

После десятка бездоказательных заявлений, на что триполитанским чиновникам не раз указывали международные журналисты и правозащитные организации, боевики прибегнули к новому методу распространения фейков о присутствии российского военного контингента в Ливии. В этот раз правительство Сарраджа сфабриковало видео, на котором фигурирует «российский боец». Примечательно, что опубликовано оно было сразу после пресс-конференции официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари, где он рассказывал о нарушениях Турции оружейного эмбарго ООН в Ливии.

Пытаясь обелить своих турецких покровителей, функционеры триполитанского правительства неустанно ищут «русский след» в Ливии. Однако едва ли видео, предоставленное террористами RADA, можно считать доказательством, так как на нем не было зафиксировано документов, которые доказывали бы причастность убитого к России. Российские деньги, «найденные» при убитом, тоже едва ли являются аргументом в пользу того, что это все-таки был россиянин, так как у главы RADA Абд аль-Рауфа Карры их и так в избытке с учетом заключенных в разное время в неофициальной тюрьме «Митига» четверых российских граждан.

Вещи убитого «русского» на видео разбирают именно боевики RADA. Террористы особое внимание обращают на рюкзак и деньги. Что примечательно, форма на бойце абсолютно новая — на ней нет следов поношенности. Никаких зацепок, грязи или крови. Каска надета задом наперед, и тоже без следов эксплуатации — вероятнее всего, ее надели уже после смерти. Чистые черные высокие ботинки на убитом также не вызывают доверия — такие не очень удобно носить в пустыне при высокой температуре. Кроме того, они не сохранились бы в таком чистом виде.

То, что боевики выдают за содержимое рюкзака, не свидетельствует о том, что убитый приехал из России: тапки, несколько гражданских вещей, нож, мультитул, предметы гигиены, четыре жгута Эсмарха, два ИПП, таблетки и медицинская маска. Все это можно купить на Ebay.