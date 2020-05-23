Правительство РФ утвердило распоряжение о выплатах семьям с детьми

Москва, 23 мая. Правительство России утвердило распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств, которые будут направлены на социальные выплаты семьям с детьми в размере пяти тысяч и 10 тысяч рублей.

«Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 тысяч рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере пяти тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года», — говорится в распоряжении.

Также документ предполагает выделение более 197 миллиардов рублей на социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Данные выплаты предназначены российским семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.