Садальский высмеял Газманова в военном кителе с медалями

Москва, 23 мая. Актер Станислав Садальский высмеял певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. Новый пост с критикой артист опубликовал в своем профиле в Instagram.

Садальский показал подписчикам фотографию Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. По ироничному замечанию артиста, их количество свидетельствует о том, что исполнитель якобы прошел с боями не одну битву.

«Очень похоже, что Олег брал Берлин и печенегов подбивал, брал Шипку и Измаил… А вы так не считаете?» — спросил Садальский у своих подписчиков.

Многие пользователи Сети поддержали актера и добавили, что подобная публикация Олега Газманова неуместна.

«Как же любят люди одевать на себя не свое и позировать. Смешно и противно смотреть на таких», — написала angelochek843. «Какое тщеславие», — поддержал пользователь под ником laringosha2011. «Газманов родился в семье фронтовиков, возможно, форма и медали принадлежат отцу Олега, майору Газманову Михаилу Семеновичу», — предположила bictorovna.

Станислав Садальский ранее рассказал о неизвестной внучке Владимира Высоцкого. Соответствующий пост он разместил в Instagram. Актер поделился архивными снимками Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Их роман начался в 1966 году и продолжался несколько лет.