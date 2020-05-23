Садальский высмеял Газманова в военном кителе с медалями

Москва, 23 мая. Актер Станислав Садальский высмеял певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. Новый пост с критикой артист опубликовал в своем профиле в Instagram.
Садальский показал подписчикам фотографию Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. По ироничному замечанию артиста, их количество свидетельствует о том, что исполнитель якобы прошел с боями не одну битву.
«Очень похоже, что Олег брал Берлин и печенегов подбивал, брал Шипку и Измаил… А вы так не считаете?» — спросил Садальский у своих подписчиков.
Многие пользователи Сети поддержали актера и добавили, что подобная публикация Олега Газманова неуместна.
«Как же любят люди одевать на себя не свое и позировать. Смешно и противно смотреть на таких», — написала angelochek843.
«Какое тщеславие», — поддержал пользователь под ником laringosha2011.
«Газманов родился в семье фронтовиков, возможно, форма и медали принадлежат отцу Олега, майору Газманову Михаилу Семеновичу», — предположила bictorovna.
Станислав Садальский ранее рассказал о неизвестной внучке Владимира Высоцкого. Соответствующий пост он разместил в Instagram. Актер поделился архивными снимками Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Их роман начался в 1966 году и продолжался несколько лет.