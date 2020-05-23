Доктор Комаровский назвал эффективный способ, как защититься от клещей

Киев, 23 мая. Украинский доктор Евгений Комаровский в своем Instagram поделился эффективными способами защиты от клещей. Он напомнил, что сейчас эти насекомые становятся наиболее активны.

По словам медика, основная опасность клещей состоит в том, что они переносят различные заболевания, из которых наибольшую угрозу представляет клещевой энцефалит.

«Единственным эффективным средством от клещевого энцефалита являются соответствующие вакцины. Часть вакцин можно использовать только по достижении трехлетнего возраста», — отметил Комаровский.

Для лесных прогулок врач рекомендует надевать высокие резиновые сапоги, одежду с длинными рукавами и головной убор. При этом брюки следует заправить в носки, а также прикрыть шею.

Использовать противоклещевые репелленты необходимо с осторожностью из-за их токсичности. Большая часть из них наносится на одежду.

«Укус клеща незаметен из-за используемого им обезболивающего, поэтому очень важно каждый раз осматривать все тело ребенка после прогулки, например, в лесу, в парке, на даче, в другом месте, покрытом травой или кустарником», — предупредил доктор.

При обнаружении клеща на теле необходимо его аккуратно извлечь и незамедлительно обратиться к медикам, сдав насекомое на анализ.