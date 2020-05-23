Врач Фокин объяснил, как медики скорой защищают себя от коронавируса

Москва, 23 мая. Врачи скорой помощи принимают противовирусные препараты для профилактики коронавируса. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Фокин.

Пандемия опасной коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. В РФ для борьбы с распространением коронавируса были приняты ограничительные меры. Сегодня во многих регионах страны введен обязательный масочный режим, горожане должны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест и в транспорте.

При этом наиболее уязвимой перед инфекцией категорией людей являются медицинские работники, которые занимают передовые позиции в борьбе с коронавирусом. Врачи не только носят защитную экипировку, но и принимают профилактические меры, чтобы защитить себя. Юрий Фокин рассказал, какие именно процедуры выполняют для этих целей врачи скорой помощи, которые выезжают и досматривают больных, передает «Слово и Дело».

«С профилактической целью обрабатывают руки антисептиком, закапывают двухпроцентный раствор борной кислоты в глаза и нос, а также полоскают рот 70- градусным спиртом», — рассказал врач.

Помимо этого, медики принимают противовирусные препараты, такие как арбидол, гриппферон и офтальмоферон.

«Такие схемы являются безвредными, но эффективность их в борьбе с коронавирусом не известна», — отмечает эксперт.

При этом Фокин заявил, что в подобной ситуации может срабатывать «эффект плацебо», суть которого заключается в том, что человек может чувствовать себя лучше из-за своей веры в эффективность препарата.