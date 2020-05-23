Доктор Мясников рассказал, почему уехал от «сытой жизни» в США и вернулся в Россию

Москва, 23 мая. Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников подробно объяснил, почему принял решение вернуться из США в Россию.

В своем Telegram-канале Александр Мясников рассказал, почему он отказался от «сытой жизни». По его словам, в Соединенных Штатах его отговаривали от переезда. Доктор добавил, что в американской больнице его ждали большие перспективы.

Александр Мясников подчеркнул, что жизнь медицинского персонала в США достаточно размеренная, а карьера похожа на больничный коридор без окон. Он подчеркнул, что в Штатах семья практически не видит своего члена семьи, который служит медицине.

Также, по словам доктора Мясникова, американская медицина наполнена однообразными ситуациями, а отпуск не дают больше, чем на несколько дней. Деньгами и гонорарами воспользоваться некогда, объяснил телеведущий.

Александр Мясников ранее рассказал, как уцелел в перестрелке в одной из больниц в Нью-Йорке. По словам медика, в Большом Яблоке есть несколько крупных госпиталей, но они переполнены, обстановка там крайне напряженная и даже опасная. Мясников добавил, что в таком госпитале-«монстре» оказался, потому что навещал свою знакомую, которая работает там. Во время еще одной перестрелки он вместе с коллегой был в буквальном смысле «на линии огня».