Москва, 23 мая. Рост безработицы в России может стать причиной понижения пенсионного возраста. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По ее словам, эпидемия коронавирусной инфекции может привести к сокращению числа вакансий на рынке труда, в результате чего понижение пенсионного возраста может стать вынужденной мерой реагирования.

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — считает Мирзабалаева.

Эксперт также предположила, что процесс снижения пенсионного возраста может быть дифференцированным и гибким. При этом подобные изменения, вероятнее всего, могут произойти в 2021 году, передает «Прайм».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 5,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 338 тысяч человек.

В России зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек умерли. Более 108 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. С учетом угрозы распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.