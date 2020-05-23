На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

Киев, 23 мая. Украина использует данные западных космических аппаратов дистанционного зондирования для слежки за действиями России в Крыму и иных приграничных территориях. Об этом сообщает консалтинговое агентство Defense Express.

По данным агентства, украинские силовики с помощью космических средств стараются обнаружить в указанных территориях группировки войск, а также выявить новые образцы военной техники и инженерные сооружения.

Аналитики Defense Express утверждают, что Киев имеет договоренности об обмене спутниковыми данными с 19 странами. Кроме того, Украина использует информацию, полученную от коммерческих аппаратов американской компании DigitalGlobe и французской Pleiades.

«Например, только американская компания DigitalGlobe в сутки имеет возможность снять с помощью спутников WorldView-1 и WorldView-2 более 17 тысяч квадратных километров зоны проведения ООС (операции Объединенных сил. – Прим. ФАН)», — отмечает Defense Express.

При этом собственных спутников у Украины нет. Аппарат «Січ-2» завершил срок службы, а новый спутник, который должен прийти на замену, еще не построен.

«Для решения задач КСР (космических систем разведки. – Прим. ФАН) сейчас крайне нужны космические снимки с высокой разрешающей способностью (до одного метра)», — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что производство одного аппарата высокого разрешения стоит от 50 до 200 миллионов долларов.