Египетский ученый заявил, что вмешательство Турции в Ливию провоцирует Каир

Каир, 23 мая. Военное вмешательство Турции в Ливию является позором для Анкары и вызывает беспокойство египетских властей. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), приводя слова директора Александрийской библиотеки, доктора Мустафы аль-Феки.

По его словам, несмотря на то, что агрессия Турции на ливийской территории и многочисленные вбросы в СМИ со стороны турецких властей зачастую направленны против Каира, Египет пока не реагирует жестко на эти провокации. При этом он подчеркнул, что египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси внимательно следит за происходящим на территории Ливии и при необходимости, если под угрозой окажется национальная безопасность Египта, будет реагировать соответствующим образом.

Также аль-Феки напомнил, что президент Египта является достаточно волевым человеком и не позволит своей стране быть замешанной в политическую авантюру, устроенную турками в Ливии. Кроме того, он обратил внимание на то, что вмешательство Анкары в конфликт в Сирии обосновывалось якобы наличием общих границ с ближневосточным государством, однако подобное оправдание никак не применимо к интервенции Турции в Ливии.

Еще Мустафа аль-Феки заявил, что турецкой стороне не удастся скомпрометировать Египет своими действиями по отношению к ливийскому народу, но Каир будет адекватно реагировать на возникающие угрозы, связанные с деятельностью Турции в Северной Африке. Он отметил, что действия Анкары подрывают инициативы, принятые по итогам прошедшей в январе текущего года берлинской международной конференции по урегулированию ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о продолжающемся нарушении Турцией оружейного эмбарго ООН за счет контрабанды вооружений и боевой техники для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Помимо перевозки оружия турецкие власти активно пополняют ряды незаконных вооруженных формирований ПНС за счет переброски сирийских джихадистов из Идлиба. Многие из наемников являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.