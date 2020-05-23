Российская подлодка «Северодвинск» заставила американцев создать новое оружие

Москва, 23 мая. Соединенные Штаты на днях испытали новую торпеду для подводной лодки «Вирджиния». Не исключено, что задуматься о готовности ВМС США противостоять российскому флоту их заставила «невидимая» подлодка «Северодвинск».

Американские инженеры создали новые мини-торпеды VLWT на основе CVLWT, которые давно состоят на вооружении американской армии. Быстрые самонаводящиеся снаряды предназначены для перехвата неприятельских торпед, пишет The Drive.

Отмечается, что торпеды поступят на вооружение американских субмарин класса «Вирджиния» в течение следующих трех-четырех лет.

Два года назад инновационная подводная лодка ВМС РФ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» поставила американцев в тупик: в течение нескольких недель американцы искали российскую субмарину в водах Атлантики, но так и не смогли ее обнаружить. Военные эксперты указали, что российская подлодка озадачила американцев благодаря своим высоким стелс-характеристикам и способности передвигаться почти бесшумно. Одного из командующих ВМС США настолько впечатлила подлодка, что он поставил в своем кабинете ее модель.

Не исключено, что именно страх перед российской субмариной заставил американских военных заняться разработкой мини-торпед, уничтожающих снаряды противника.