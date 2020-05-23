Боевики ПНС Ливии похитили целую семью, требуя выкуп

Триполи, 23 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили семью в районе Аль-Кудахия. Об этом сообщает Libya 24 со ссылкой на источники в СМИ.

Первым триполийские бандформирования выкрали из дома Абд аль-Мутталиба Абушнафа. Членов его семьи шантажировали, требуя заплатить выкуп за освобождение. Родственники не пошли на поводу у террористов и, в надежде на правосудие, подали жалобу министру внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаге. В министерстве членов семьи 90-летнего Абдул Салама Абушанафа заверили, что его семья не будет подвергнута повторному преследованию.

Однако, как выяснилось впоследствии, жалоба на имя министра была большой ошибкой: спустя некоторое время вооруженные боевики из «Ополчения Мисураты», подчиняющееся Башаге, штурмом взяли дом семьи, похитили двух братьев, отца и увезли их в неизвестном направлении.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) уже рассказывало о деяниях функционера триполитанского правительства — от его «подвигов» не в восторге даже лояльные ПНС боевики. Так, в марте они опубликовали целый фильм, посвященный разоблачению преступлений, в которых замешан министр. Тем не менее это не мешало Фатхи Башаге пытаться продвинуться «по карьерной лестнице», стремясь сместить с поста главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа, чтобы занять его место.

В настоящее время иностранные наемники, поддерживающие триполитанский режим, продолжают обстрелы мирных районов столицы в целях спровоцировать ЛНА на ответный огонь — один из пользователей Facebook сообщил о сегодняшнем обстреле Абу Салима с позиций боевиков неподалеку от штаб-квартиры группировки Ганивы Кикли.