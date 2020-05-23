Москва, 23 мая. Турецкое издания Daily Sabah опубликовало русофобскую статью о Крыме. Авторы публикации выразили надежду на выход Крыма из состава России. Болгарское издание «Факти» процитировало турецкую статью на своих страницах, что вызвало бурю негодования со стороны читателей. При этом болгарские читатели напомнили турецкому Daily Sabah, чей Крым.

Болгарские читатели отметили, что Крым всегда являлся неотъемлемой частью России, поэтому его возвращение является вполне закономерным.

«Кто только сочиняет эти глупости. Если сократить этот текст, останется только злоба и слабость. Полуостров русским был и таковым останется», — пишет Дрън, дрън, че пляс!

«Крым стал русским, чтобы не стать натовским, только сумасшедший впустит врага в свой дом. Было бы забавно, если бы был смешанный российско-натовский военный порт. Русские поступили так, как надо было, так что браво», — уверен no name no face no number.

Кроме того, читатели обратили внимание на действия США, которые ведут милитаристскую и грабительскую политику, разрушая целые регионы. При этом деятельность Вашингтона остается без внимания мировой общественности.

«Но почему-то мир не шокирует, что американцы грабят то тут, то там, ведут непрекращающиеся войны и разрушают целые регионы, откуда потом и появляются беженцы, не шокирует, что они везде, куда только ступали, отравляют воздух и воду», — отмечает Бамби.

«США проворачивали такие номера уже раз 50. Без всяких референдумов. И в странах, где среди жителей не было ни одного американца», — пишет Фен.

«Что посеешь, то и пожнешь», — отмечает Град Козлодуй.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.