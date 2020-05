Москва, 23 мая. Турецкое издания Daily Sabah опубликовало русофобскую статью о Крыме. Авторы публикации выразили надежду на выход Крыма из состава России. Болгарское издание «Факти» процитировало турецкую статью на своих страницах, что вызвало бурю негодования со стороны читателей. При этом болгарские читатели напомнили турецкому Daily Sabah, чей Крым.

Болгарские читатели отметили, что Крым всегда являлся неотъемлемой частью России, поэтому его возвращение является вполне закономерным.

«Крым стал русским, чтобы не стать натовским, только сумасшедший впустит врага в свой дом. Было бы забавно, если бы был смешанный российско-натовский военный порт. Русские поступили так, как надо было, так что браво», — уверен no name no face no number.