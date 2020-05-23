В Ростовской области увеличилось число случаев коронавируса

Ростов-на-Дону, 23 мая. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос в Ростовской области. За сутки показатель вырос на 0,34 и составил 1,7. Об этом сообщили в правительстве региона.

На сегодняшний день в области официально зарегистрированы 3417 случаев коронавируса, в том числе 353 за минувшие сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 81,3. В настоящее время коэффициент распространения опасной инфекции составляет 1,7, а еще вчера он был 1,36.

Подчеркивается, что набольший суточный прирост пациентов с коронавирусом был зафиксирован в Сальском районе — 248 человек. Отмечается, что вспышка заболеваемости произошла в психоневрологическом интернате.

С начала пандемии в Ростовской области выздоровели 1,2 тысячи человек, 34 скончались. 24 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 9434 новых случая опасной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 139 человек, успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 8111 человек.