Оторвали от кормушки: муниципальная реформа лишила Грудинина влияния в поселке Совхоза имени Ленина

На уходящей неделе слухи о том, что многолетний руководитель администрации сельского поселения «Совхоз имени Ленина» покидает свой пост, нашли свое официальное подтверждение. На должность начальника территориального отдела, который будет заниматься развитием «Совхоза им. Ленина» и соседней Развилки, назначен Андрей Извеков — выходец из управы московского района Солнцево.

За плечами 35-летнего Извекова не только пять лет работы в системе городского хозяйства (как замглавы управы Солнцево он отвечал за ЖКХ, благоустройство и регулярно встречался с жителями), но и 10-летняя служба в органах госбезопасности. Как и его предшественница, он опытный управленец, однако разница между ними колоссальная и кроется в подоплеке взаимоотношений с коммерсантом Павлом Грудининым. Директор «Совхоза им. Ленина» с уходом своей ставленницы теряет беспрепятственный доступ к бюджету поселения. Инсайдеры говорят, что, узнав о перестановках, Грудинин пребывает в ярости. Разберемся почему.

О доступе Грудинина к поселковому «сейфу» можно судить по его отношениям с экс-главой поселковой администрации, которая неоднократно публиковала на своей странице в Facebook посты дружественных ботов о «захвате совхоза» (хотя очевидно, что муниципального чиновника де-факто дела бизнеса настолько волновать не должны). Грудинин в свою очередь также не раз публично одобрял работу местных чиновников (например, расточая комплименты, как администрация поселения прислушивается ко мнению жителей).

Вот только сами жители поселка так отнюдь не считают. К примеру, те из них, которые годами добивались увековечения памяти военнослужащего, погибшего в Чеченской Республике.

«Речь идет о Герое России Юрии Салимханове, который родился, вырос и даже работал в этом совхозе. И как вы думаете, кто был начальником у Юрия? Да, именно, небезызвестный нынешний директор совхоза Грудинин и был тогда его начальником. Юра с ним часто ругался, всю правду в глаза говорил… За что, думаю, был нелюбим своим начальством. Правды и понимания Юрий не нашел и в 1992-м ушел служить в ОМОН. А с началом чеченской кампании его стали регулярно отправлять в зону боевых действий. В неравном бою Юрий погиб, и в 1998 году Салимханову посмертно присвоили звание Героя России. Его подвиг помнят сослуживцы и ветераны той войны. Они и решили пять лет назад установить памятную плиту в его родном совхозе — на здании школы, в которой он учился. Но сделать этого наглым образом не дали. (!!!) Не разрешил установку плиты Грудинин Павел Николаевич, говорит Екатерина Федоровна (мама Юрия). Мол, школу уже перестроили, а в новом здании Юра не учился. В итоге памятную плиту прицепили прямо возле подъезда дома, в котором жил Юра, на стенку мусоропровода, так что даже цветы положить негде», — рассказывал об этой истории «Собеседник».

«В поселке все решает директор совхоза, а не глава поселковой администрации, — комментировали вопиющую ситуацию пользователи «Живого Журнала». — А Грудинин непреклонен и не позволяет установку плиты в достойном для того месте. Неужели наше доблестное МВД с каким-то директором совхоза вопрос решить не может и своего героя в обиду не дать?»

Как следует из прецедента, результаты публичных слушаний и любые общественные запросы местных руководителей волновали не столь сильно, как мнение Павла Грудинина. Вот только вряд ли такую ситуацию можно назвать нормальной и вполне соответствующей нормам закона.

Уже известно, как в КПРФ реагируют на публичные жалобы жителей поселка. В апреле 2020 года официальный представитель КПРФ назвал авторов открытого письма на имя Зюганова «двумя с половиной обиженными», вокруг которых журналисты «хороводы водят». Очевидно, что ни Грудинин, ни пиарщики КПРФ не заинтересованы в том, чтобы недовольство жителей выражалось публично. Задача администрации и бизнеса в совхозе была одна — создавать образ социалистического рая. Но, как уже много раз писали СМИ, состояние поселка далеко от идеального. И если раньше Грудинин об этом молчал, то с новым главой будет вести себя иначе. Все, как всегда, упирается в деньги.

«Грудинин — единственный в поселке, у кого есть магнитный ключ от всех дворов. Человек проходит как хозяин», — пишет в своем материале питерская «Фонтанка».

Но это лишь верхушка айсберга: куда важнее для Павла Грудинина не магнитный ключ от всех дверей, а возможность использовать средства поселка по своему желанию и для аффилированных с совхозом компаний.

После объединения территорий и появления нового руководителя Грудинин уже не сможет чувствовать себя в поселке хозяином и запускать руку в бюджет при каждом удобном случае. А значит, он будет до последнего бороться, использовать любые возможные методы, чтобы не упускать эту возможность. Ожидается, что стратегия против Извекова будет выбрана традиционная — вал лживой критики в соцсетях и заказные статьи в купленных СМИ. В итоге Андрею Извекову придется работать не только с задачами, которые ставят перед ним жители, но и с постоянным негативом, который будут генерировать Павел Грудинин и его подопечные.