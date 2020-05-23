Мэр из Перу спрятался от полицейских в гробу

Лима, 23 мая. Мэр перуанского города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес залез в гроб, притворившись мертвым. Таким образом градоначальник пытался спрятаться от полицейских, которые пришли проверить, соблюдает ли он самоизоляцию.

Торрес известен в Перу своим скептическим отношением к эпидемии коронавируса и необходимости соблюдать меры предосторожности. Чиновника часто видели без маски, его окружение также отвергает использование средств индивидуальной защиты и применение социальной дистанции.

Несмотря на то, что в Тантаре был объявлен карантин, мэр решил устроить у себя дома вечеринку. Появившиеся в разгар веселья правоохранители обнаружили в доме пьяных гостей и самого хозяина.

Градоначальник, решив избежать общения со стражами порядка, нашел оригинальный выход. Он лег в неизвестно откуда взявшийся гроб. Однако полицейские сразу разоблачили нарушителя, поскольку на нем впервые обнаружилась защитная маска, которая двигалась от дыхания.

Из-за легкомысленного поведения рейтинг Торреса значительно пострадал. На недавней встрече горожане обвинили его в несвоевременности карантина.

По последним данным, в Перу выявлено более 111 тысяч случаев коронавируса. Жертвами инфекции уже стали 3,2 тысячи человек.