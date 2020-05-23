Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию с учетом расходов из-за коронавирус

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на следующий год, учитывая расходы в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое состоялось 29 апреля.

«Обеспечить <…> актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также заявил о необходимости минимизировать тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, он должен выполнить поставленную главой государства задачу в срок до 15 июня.