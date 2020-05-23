Украинская певица Maruv разделась для откровенного фото в блестках

Москва, 23 мая. Популярная украинская певица Maruv неприятно удивила поклонников симком топлес для обложки новой песни. Новый пост исполнительница опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Боди-арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах Интернета», — написала Maruv под фотографией.

На снимке певица в серебристых блестках топлес, она прикрыла грудь рукой. Поклонники не оценили новый образ певицы и заметили, что и фотограф, и визажист поработали неудачно.

«Что это за колхоз? Где сексуальность, где твой ум, где доминирование? Ты чего тут показала? Бери за рога своего фотографа и продюсера и топи их в реке», — написал пользователь под ником dedmitoss. «Это, конечно, круто, но только как потом отмываться, я блестки с лица еще три дня смываю, а тут все тело», — отметил другой.

Некоторые фанаты, наоборот, восхитились снимком и заявли, что с нетерпением ждут выхода новой песни.

«Класс. Ждем», — отметила maruvianka_love. «Очень красиво», — добавила romaskoalatortseva. «Красивая девочка и талантливая певица!» — подчеркнула lenysik_ryazanova. «Очень красивая девушка», — восхитился krasnikov_jora. «Обожаю тебя, Марув, и твои песни, и клипы», — отметила etekbaeva_aysha.

Напомним, Maruv, которая сотрудничает с российский музыкальным лейблом, устроила онлайн-концерт в социальной сети «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине якобы из-за российской пропаганды. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Ранее Maruv отреагировала в своем профиле в Instagram на скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» в рамках традиционной премии MTV Eurоpe Music Awards. Популярная артистка обвинила журналистов в невежестве и «перекручивании фактов».