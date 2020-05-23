Сирия новости 23 мая 12.30: Турция и РФ договорились открыть участок шоссе М-4 на севере САР, турецкий конвой прибыл в Хасаку

Сирия, 23 мая. Турция и РФ договорились об открытии участка шоссе М-4 между городами Тель-Тамр и Манбидж. Курдские боевики проводят аресты в северной части Ракки. Турция перебросила военный конвой на север Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: расследуют пропажу сирийца на окраине Даръа.

ВС Турции: перебросили военный конвой в район Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: задержали несколько молодых людей в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; провели аресты в населенном пункте Тель ас-Саман в Ракке; заявили о выявлении схрона террористов ИГ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: обследует северо-восточные районы Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики второй день подряд проводят обыски в городе Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. По информации новостного портала Al Nour, членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были задержаны несколько молодых людей. Напомним, накануне участие в рейдах в Шхиле также принимали десантные подразделения возглавляемой США международной коалиции.

Между тем военный источник в сети Twitter (war_noir) заявляет о выявлении схрона террористов «Исламского государства»1. Утверждается, что тайник боевиков был обнаружен членами Отрядов народной самообороны (YPG) в восточной части провинции. Более подробных сведений о местоположении хранилища пока не поступало. Судя по опубликованным Twitter-каналом фото, из схрона были изъяты противопехотные мины, СВУ, кабели и средства связи.

Провинция Даръа

В административном центре региона произошло похищение одного из гражданских лиц. Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что пропал сириец, проживающий в районе Даръа аль-Балад. Над расследованием инцидента работают сотрудники военной разведки Сирийской Арабской Армии (САА). В похищении подозреваются террористы, осуществляющие подпольную деятельность в провинции в координации с силами международной коалиции, базирующимися на оккупированной США территории на юге Хомса.

Провинция Ракка

Как и в соседнем Дейр-эз-Зоре, в Ракке состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно данным информационного агентства Al Nour, курдские боевики провели аресты в населенном пункте Тель ас-Саман к северу от административного центра провинции. Во время обысков некоторые из гражданских лиц попытались оказать членам SDF сопротивление, в результате чего пострадали.

Стало известно о достигнутом между РФ и Турцией соглашении об открытии участка магистрали М-4 между городами Тель-Тамр и Манбидж. Достигнутые договоренности вступят в силу со следующей недели. Отмечается, что в целях обеспечения безопасности вдоль шоссе будут развернуты наблюдательные посты российской военной полиции. Как известно, район Манбиджа на северо-востоке Алеппо находится под контролем курдских отрядов, тогда как Тель-Тамр с октября прошлого года занимают протурецкие формирования.

Провинция Хасака

Военные США провели патрулирование в северо-восточной части Хасаки. Интернет-портал Al Nour передает, что американский конвой был замечен в населенном пункте Аль-Джавадия. О целях обследования местности в этом районе пока ничего неизвестно.

Между тем в зону операции «Источник мира» прибыли подкрепления вооруженных сил Турции. По данным информагентства SOHR, около 30 грузовиков с вооружением и техникой пересекли границу через контрольно-пропускной пункт «Аль-Адавания» севернее города Рас аль-Айн. О целях переброски военного конвоя не сообщается.

Поступают сообщения о пожарах неподалеку от лагеря для беженцев «Аль-Хол» на юге провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ismailaltourad), огонь уничтожил порядка 300 дунамов сельскохозяйственных земель в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.