Строительство трассы Москва — Казань могут завершить на четыре года раньше срока

Москва, 23 мая. Специалисты могут завершить строительство платной автотрассы Москва — Казань на четыре года раньше запланированного срока. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года», — рассказал он.

Он также отметил, что заседание штаба по вопросам строительства планируют проводить ежедневно для того, чтобы ускорить темпы проводимых работ.

Напомним, что возведение трассы М12 входит в комплексный план модернизации и расширения дорожной инфраструктуры. Новая дорога должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Ранее предполагалось, что строительные работы будут завершены в 2027 году, а на реализацию проекта потратят 730 миллиардов рублей.