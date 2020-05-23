Московские пожарные спасли шестерых утят. ФАН-ТВ

Благодаря неравнодушию москвичей были спасены шесть утят, упавших в водопроводный коллектор.

Неординарный вызов поступил в Пожарно-спасательный центр Москвы в эту пятницу. Жители одного из московских районов услышали писк, доносившийся из одного из коллекторов. Поняв, что звуки издают маленькие утята, москвичи обратились за помощью к спасателям. Несмотря на то, что спасение животных не входит в перечень обязанностей МЧС, на место прибыли четыре пожарных. Спасение утят прошло успешно, и птенцы воссоединились с мамой-уткой, ожидавшей их наверху.

Уже не первый год в России существует запрос на создание специальной службы, в обязанности которой будет входить помощь и спасение домашних и диких животных, по аналогии с подобными структурами, существующими во многих странах.