Эксперты считают, что разговор Порошенко с Байденом закончится уголовным делом о госизмене

На Украине продолжается громкий политический скандал, связанный с публикацией «пленок Деркача» — записей разговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри. Пока что украинские политики настроены решительно, а эксперты считают, что их готовность наказать Порошенко всегда готовы поддержать «дружеским пинком» из Вашингтона. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, скандал с «пленками Деркача» разразился на Украине 21 мая. Внефракционный депутат Рады представил киевским журналистам записи, которые наглядно подтверждают влияние бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Порошенко. Этот скандал показал многим украинцам, как далеко на самом деле зашло «внешнее управление страной» и как много коррупционных действий совершили при прошлом режиме представители двух государств.

С точки зрения аналитиков, эта история может сильно повлиять как на самосознание многих украинцев, так и на мнение американцев в преддверии президентских выборов в США. Пока же в украинском парламенте создают временную следственную комиссию по опубликованным переговорам Байдена, Керри и Порошенко. А офис генпрокурора Украины после публикации переговоров завел на Порошенко дело о госизмене.

«С этими пленками нужно разобраться как можно быстрее и вовсе не в американском аспекте. Меня не интересует, что говорил Байден и что говорил Джон Керри. Меня интересует, что говорил президент Порошенко, когда сообщал партнерам, что на 100% увеличил коммунальные тарифы в стране, хотя МВФ (Международный валютный фонд) просил лишь на 75%, — заявила глава комитета Рады по международным делам Ирина Верещук. — Эти слова показывают, как глубоко Порошенко залез каждому украинцу в карман. По сути, все мы заплатили за его пресмыкание перед партнерами из США. Да, нужно сотрудничать, прислушиваться к советам, но по пленкам видно, что это не были советы. Я даже не знаю, как это назвать. Так не может поступать глава независимой страны».

По ее словам, экс-президент может дорого заплатить за многолетнее ограбление украинцев.

«Повышение тарифов нужно детально изучить. Они были повышены многократно, люди пострадали, и сегодня у нас миллиардные долги населения по ЖКХ, — отметила Верещук. — Все, что у граждан было, режим Порошенко вымывал за счет неподъемных тарифов. Украинцы оставались без права на развитие, ни про какие сбережения речь не шла. Это серьезнейший удар по всем жителям, это касается каждого из нас. Это очень серьезно и будет иметь для Порошенко тяжелые последствия».

Как сообщил в ходе онлайн-конференции политолог Алексей Якубин, «пленки Деркача» показали, в какие чудовищные авгиевы конюшни превратили политики Запада Украину в рамках идеи о «внешнем управлении».

«Получается, что при режиме Порошенко топ-чиновники США могли напрямую влиять на то, кого на Украине на какие должности назначали, кого увольняли и т. д., — констатировал он. — Эхо этого скандала наверняка повлияет на политику в самих США. Например, это может уничтожить рейтинг Джозефа Байдена, который считается основным конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре».

Эксперт не сомневается, что по американским законам многие фрагменты «пленок Деркача» будут выглядеть как конфликт интересов.

«Как ни крути, выходит, что Джо Байден использовал свое служебное положение для решения вопросов, связанных с его сыном и компанией, в которой он работал. Я думаю, консультанты президента Трампа обязательно за эту историю ухватятся», — уверен аналитик.

Якубин считает, что эти записи станут бумерангом для демократов, которые после телефонного звонка Трампа президенту Украины Зеленскому в 2019-м обвинили главу Белого дома в том, что он «давил на собеседника».

«Теперь же «пленки Деркача» наглядно подтверждают прямое влияние чиновников Госдепа на украинские кадровые назначения во власти. Мы видим, что разговоры Порошенко прямо связаны с историей вокруг компании «Бурисма Холдингз», и уже эта связь может вызвать реакцию американских избирателей. Влияние за счет служебных возможностей вице-президента Байдена на эту компанию может восприниматься минимум как конфликт интересов, максимум — как коррупция. Американские избиратели к таким вопросам очень чувствительны. В США традиционно остро реагируют на несправедливость», — отметил эксперт.

Глава аналитического центра «София», политолог Андрей Ермолаев заявил в ходе онлайн-общения, что «по Порошенко все ясно — на «пленках Деркача» полно материалов для расследования». А вот решится ли Украина привлечь к ответственности Байдена, еще большой вопрос.

«В случае с «пленками Деркача» по Порошенко особых вопросов нет. Эти записи — еще один убедительный повод провести следствие в диапазоне от коррупции до реальной госизмены. Унизительная, отчетная манера в разговоре Порошенко с Байденом и признаки госизмены, связанной с раскрытием секретной информации вице-президенту другой страны, будут, надеюсь, расследованы. И это уже обещано. Спикер парламента Разумков в телеэфире именно так объяснил свое отношение к услышанному и свои намерения как законодателя, — сообщил он. — А вот по Байдену вопрос остается открытым. Готова ли Генпрокуратура Украины начать расследование против гражданина США по факту шантажа и попытки подкупа президента Украины? Будет ли Байден привлечен к следственным действиям? Будет ли обращение к США с требованием его выдачи органам правосудия Украины, если факты шантажа и подкупа будут доказаны? Все это вопросы, от ответов на которые будет зависеть, является ли Украина до сих пор объектом, полностью зависимым от США».

Политтехнолог Михаил Подоляк сказал на онлайн-конференции, что «Байденгейт» — это история, которая в любом случае требует фундаментального юридического расследования.

«Досужие разговоры с вице-президентом Байденом? Внешнее управление страной? Это ведь история совсем не об этом. Она скорее о том, что у нас на Украине вечно на первых ролях те, кто, вдоволь накупавшись в чане с отборным дерьмом, все равно пытаются быть святее папы римского и еще пафосно учить нас жизни, — сокрушается он. — Петр Алексеевич, как всегда, предсказуем, нелеп и карикатурен. Просто удивительного ума человек, вокруг которого собралась такого же качества тусовка, которой хоть кол на голове теши, но «Порошенко все равно символ украинского черчиллизма».

Суть скандала проста, отметил политолог. Это классическая история о человеке, который решил, что он равен Богу, и потому устроил показательные аудиовыступления в кругу своих друзей.

«Порошенко посчитал, что он настолько крут, что может феерически разговаривать с самим Байденом. И вот он по открытой линии под собственную запись вальяжно так поговорил с первыми лицами США. Этак по-пацански, типа «мы тут ща все порешаем». Во время разговора голова Порошенко сильно закружилась от собственной значимости и, увы, наговорила лишнего. В итоге эти пленки остались в чьем-то хитром загашнике. И вот сейчас начался очередной па-де-де акт Марлезонского балета», — сообщил эксперт.

По мнению Подоляка, на Украине многие и раньше подозревали о существовании тех историй, которые обнаружились на «пленках Деркача».

«Мы знали и то, что Порошенко — типичный фанфарон с раздутым эго. Именно поэтому мы сейчас там, где есть, и никак не можем выбраться из этой ямы. А сам Порошенко — экс-президент-изгой с огромным антирейтингом. Но в конечном счете все это чисто внутриамериканская битва. Увы, Украина просто незначительный элемент в большой и сложной игре американцев. Может ли наша страна заявить свою позицию? Может, но только с помощью реального юридического расследования и адекватности поведения экс-президента Порошенко, и практических последствий его слов. Это критически важно для страны, для ее субъектности и для ее политического созревания», — считает политолог.

Такое унизительное поведение украинских политиков на международной арене — главная причина всех нынешних бед страны.