Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

Москва, 23 мая. Телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня устроила скандал, обвинив блогера Дарью Зотееву, известную как Instasamka, в растлении молодежи. Ответ 20-летней Зотеевой не заставил долго ждать.

Конфликт начался с того, что Боня публично заявила о неприемлемости контента Instasamka. Телеведущая посчитала, что блогер переходит границы ради просмотров и новых подписчиков.

В эфире шоу «Алена, блин!» Instasamka эмоционально ответила Боне. Девушка сказала, что экс-звезда «Дома-2» сама имеет весьма сомнительное прошлое и к тому же занималась эскортом.

«Она проститутка», — отметила Зотеева, не приводя каких-либо аргументов.

Реакция Бони последовала в еще более грубой и унизительной форме.

«Героями нашего времени стали особы типа Инстасамки. Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать», — прокомментировала обвинения 40-летняя Боня, передает Пятый канал.

Ранее Боня опубликовала в соцсетях теорию заговора, заявив о связи эпидемии пневмонии нового типа с технологией 5G. По ее словам, организмы поражает радиация, а не опасная коронавирусная инфекция, сообщает «Вечерняя Москва».