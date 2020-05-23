Глава Центра Гамалеи рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом

Москва, 23 мая. Полностью выздоровевший после коронавируса человек повторно не заболеет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

«Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает», — сказал эксперт, выступая на конференции «Исследование популяции иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве».

По словам Гинцбурга, с повторным заболеванием коронавирусом часто путают носительство вируса и продолжение болезни при ослаблении иммунных реакций организма, пишет РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи сообщил, что производство вакцины против коронавируса в России будет к концу лета. При этом он с сожалением отметил, что производство не позволит охватить большое количество людей для иммунизации, однако сейчас принимаются беспрецедентные усилия, чтобы максимально быстро перейти к масштабированию, когда вакцина будет зарегистрирована.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 мая, в России выявлено 335 882 случая заражения COVID-19. В субботу число выздоровевших превысило 107 тысяч человек, от инфекции скончались более трех тысяч человек.