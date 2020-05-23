Боевики ПНС Ливии проводят срочную мобилизацию

Триполи, 23 мая. В «Ополчении Мисураты» проходит срочная мобилизация, в то время как другая часть боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии занята провокационными обстрелами жилых кварталов города. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, проживающие в окрестностях Триполи.

Один из аккаунтов в Facebook, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА), сообщает об обстреле из гаубиц Абу Салима с позиций неподалеку от штаб-квартиры группировки Ганивы Кикли. Отметим, банда входит в состав ПНС и контролирует неофициальные тюрьмы в Триполи. Также поступают новости о нападении на Абу Курайн во время праздника Ураза-байрам.

Кроме того, боевики, подконтрольные правительству Файеза Сарраджа, ввиду явных проигрышей на поле боя ПНС ждут подкрепления: по сообщениям аккаунта 134-го батальона ЛНА, «Ополчение Мисураты», турецкие и сирийские наемники в Таварге объявили мобилизацию.

Вместе с этим бандформирования Триполи усилили активность в воздухе — утром стало известно о сбитых турецких беспилотниках в Бани Валиде и окрестностях Аль-Карията. Пользователь Facebook, поддерживающий фельдмаршала Хафтара, опубликовал фотографии.

Военных успехов у ПНС Ливии пока не наблюдается: как сообщили в медиацентре оперативного штаба «Аль-Карама», при попытке наступления на направлении Ат-Тавиша потери ПНС составили 18 человек, еще несколько боевиков получили ранения. Среди них были чадские наемники Джувейли и турецкие офицеры. Еще одна группа наемников, представленная сирийцами, была захвачена на направлении Салах ад-Дин.

ЛНА успешно противостоит противнику — пресс-служба «Аль-Карамы» опубликовала видео, на котором силы противотанковой роты батальона Тарик ибн Зияд нанесли точный удар по позиции противника в Абу Курайне. Еще одна серия ударов была направлена подразделением ЛНА «Защитники Абу Салим» по западным окрестностям аэропорта Митига, где боевики хранят боеприпасы и транспорт. Кроме того, в настоящее время с территории Митиги контролируется запуск БПЛА и осуществляется перевозка сирийских наемников.

الله أكبر و الحمد لله رب العالمين



ضربات دقيقة وعنيفة أصابت المنطقة الغربية من مطار #معيتيقة،التي يتخذها الغزو العثماني الغاشم مخزناً للذخيرة والآليات،وجسراً جوياً لنقل المرتزقة السوريين لقتال الشعب الليبي،ومركزاً لإطلاق طائراته المسيرة التي توجه ضربات على الأحياء السكنية.#ليبيا — حُماة أبو سليم (@AbuSaleemDfndrs) May 22, 2020

Постепенно силы Ливийской национальной армии освобождают Ливию от терроризма — еще одной победой стал переход под полный контроль армии фельдмаршала Хафтара направления Аш-Шакика.