Петербуржец вытащил из полыхающей машины двух детей на парковке супермаркета. ФАН-ТВ

Мастер спорта международного класса, тренер по академической гребле Денис Маркелов спас двух детей из горящей машины в Петербурге.

Денис приехал в один из гипермаркетов города за продуктами, ничто не предвещало беды. Пока он ждал супругу на парковке, из окна своего авто увидел дымящуюся машину. Спортсмен не растерялся и бросился на помощь.

«Я сидел в машине, увидел ребенка в машине, и то что возгорается двигатель. Попытался разбить сначала окно локтем, не получилось. Потом подошла женщина с огнетушителем, увидела, что было сильное задымление, и огнетушителем я разбил окно заднее правое. Вытащил двух детей, отогнал потом свою машину, и после этого другие мужчины занимались на стоянке эвакуацией других машин», — рассказал Денис.

О том, что в машине двое детей, Денис заметил не сразу, задние окна были затонированы, а на капоте уже начала плавиться краска, времени на раздумья не было. По телефону, оставленному на лобовом стекле, никто не ответил.

Детей 6 и 8 лет пришлось отвести на стойку информации супермаркета. Спортсмен повредил локоть и тоже обратился за помощью в супермаркет. Там он встретился с мамой спасенных ребят. Что стало причиной возгорания, выясняют полицейские.