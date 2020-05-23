В России «Лучи добра» поддержали борцов с коронавирусом. ФАН-ТВ

По всей России прошла масштабная акция «Лучи добра» в поддержку тех, кто борется с коронавирусом. Световые прожекторы озарили небо над Москвой, Петербургом, Симферополем, Ялтой и Екатеринбургом.

Перфоманс проходил с 20 по 23 мая с наступлением темноты. Акция была направлена на поддержку людей, борющихся с коронавирусом на передовой, а также тех, кто находится на самоизоляции.

Над городами засияли фразы: «Спасибо врачам», «Все будет хорошо».

В рамках акции также прошли онлайн-выступления артистов и людей из сферы искусства и культуры.