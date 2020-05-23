Жириновский предложил ограничить въезд уехавших из-за коронавируса из РФ мигрантов

Москва, 23 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны, прежде всего, россиянам.

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов​​​. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны, прежде всего, гражданам России», — написал в своем Telegram-канале политик.

Жириновский предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи и ягоды, которые растут или производятся на территории этих государств, «может быть, даже с предоплатой», чтобы у граждан была возможность «работать из дома».

Депутат и ранее выступал за введение ограничений на въезд трудовых мигрантов. Он выразил уверенность, что последствия коронавируса приведут к росту уровня безработицы в России, поэтому в будущем все свободные вакансии понадобятся гражданам России.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 335 882 случая заражения. В субботу число выздоровевших превысило 107 тысяч человек, от инфекции скончались более трех тысяч человек.