Путин поручил не штрафовать компании за отклонения от уровней добычи на фоне сделки ОПЕК+

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин поручил не применять санкции к компаниям за отклонение от уровней добычи нефти на фоне соглашения ОПЕК+.

В поручении главы российского государства говорится, что правительство страны займется проработкой вопроса спецтарифов «Транснефти» и РЖД на период действия сделки ОПЕК+.

В апреле страны — участницы ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Договоренности были достигнуты на фоне обвала цен на топливо. Из-за падения стоимости стороны ранее не смогли достигнуть соглашения в начале марта. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и обрушила цену на углеводороды, что привело к резкому падению курса рубля и стоимости топлива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что договоренность о снижении объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ является общей победой, это решение достигнуто в интересах всех стран — как производителей, так и потребителей. Он добавил, что Москва не была инициатором прекращения предыдущего соглашения.