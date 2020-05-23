«Новая газета» рассказала, как избежать наказания за совершение преступлений в Сети

В нынешнем году международная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме. Злоумышленники попытались испортить широко поддерживаемое россиянами мероприятие, предприняв попытку массовой загрузки на ресурсы «Бессмертного полка» фотографий руководителей нацистской Германии и военных преступников. Но правоохранительным органам удалось задержать некоторых пользователей Сети, действия которых теперь рассматриваются по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Вычислили по IP

Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов уже признали свою вину и попытались назвать свои действия «неудачной шуткой», эту же версию подхватила и либеральная пресса, вступившаяся за них. Однако шуткой, даже неудачной, их действия назвать сложно, больше они похожи на массовую и заранее спланированную акцию, организованную с целью дискредитации организаторов «Бессмертного полка».

В пользу этой версии говорят два показательных факта. Во-первых, отвечавшим за модерацию заявок «Волонтерам Победы» удалось установить минимум 646 IP-адресов, с которых предпринимались попытки загрузить фотографии нацистов. Очевидно, что идея настолько «глупой шутки» не могла одновременно прийти в голову стольким людям. Так или иначе, но столь массовая акция должна была координироваться. А во-вторых, все четверо выявленных «шутников» являются сторонниками Алексея Навального. Также у оппозиционера имеется собственная сеть штабов, с помощью которой можно легко организовывать мероприятия подобного масштаба.

Обратим внимание на тот факт, что для выявления всей четверки следователям хватило только IP-адресов. Это означает, что при загрузке фото Симонов, Шабанов, Воронцов и Круглов не применяли даже самых элементарных мер по сокрытию своих следов в Сети. Однако большая часть из выявленных 646 IP-адресов ведет за границу. Это совсем не означает, что фото нацистов публиковали иностранцы, это могли быть все те же сторонники Навального, просто более подготовленные.

Деанонимизация «шутников» явно пришлась не по вкусу их покровителям, ведь сразу после инцидента на отдельных либеральных ресурсах начали распространяться пособия по сокрытию своих следов в Интернете. Так, 13 мая Михаил Ходорковский и его «Центр Досье» выпустили материал, в котором рассказали, какие приемы помогут избежать деанонимизации. А 22 мая «Новая газета» в своем Telegram-канале поделилась статьей на ту же тему, где даже не скрывают, что учат пользователей скрытно нарушать российские законы. Материал был опубликован еще в апреле, но свое внимание издание обратило только сейчас. Что интересно, «Новая» также подконтрольна олигарху. Не исключено, что таким образом Ходорковский пытается обучить рядовых исполнителей своих акций азам информационной безопасности, чтобы избежать столь банальных провалов.

Неудобная информация от экспертов

Интересно, что для обучения сторонников либералам приходится создавать новые методички по информационной безопасности, хотя в Сети без труда можно найти инструкции на любой вкус от самых разных экспертов. Понять лидеров оппозиции можно, ведь ссылки на такие материалы поставят в очень неудобное положение.

Например, на известном портале «Хабр» в одной из популярных статей про информационную безопасность прямо указывается, что чаще всего анонимность интересует преступников.

Поводом подробно рассказать читателям о сетевой безопасности для редакции журнала «Хакер» стала массовая слежка спецслужб США за людьми по всему миру.

Напомним, эти статьи находятся в топах поисковиков Рунета. Но по понятным причинам российской либеральной оппозиции не хочется показывать их своим сторонникам.

Особенно иронично выглядят поучения такого характера от либеральных изданий, которые сами занимаются нелегальным сбором данных своих читателей. Так, в апреле журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что упомянутая выше «Новая газета» тайно собирала цифровые отпечатки компьютеров посетителей своего сайта. После расследования ФАН «Новая» попыталась скрыть следы противозаконной деятельности, а база с отпечатками исчезла. А тем временем именно с помощью таких данных АНБ США следит за людьми по всему миру, о чем рассказано в приведенной статье «Хакера».

Цифровые отпечатки компьютеров и в России, и в Европе относятся к персональным личным данным, а их сбор без разрешения людей нелегален. Но и «Новая газета», и их спонсор Михаил Ходорковский предпочитают отмалчиваться и уж тем более не рассказывают россиянам, как скрыться от слежки иностранных спецслужб.