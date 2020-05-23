Киркоров рассказал, когда впервые встретил Пугачеву

Москва, 23 мая. Российский исполнитель Филипп Киркоров вспомнил, как 35 лет назад впервые вышел на сцену. Новый пост артист опубликовал в своем профиле в Instagram.

«Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, я впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады», — написал Киркоров.

Артист признался, что до этого в том же театре он впервые увидел примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт «Женщина, которая поет» Аллы Пугачевой в 1979 году», — вспомнил Киркоров.

Исполнитель отметил, что дебют его творческой жизни начался с песни Владимира Шаинского «Московские ритмы» и болгарского композитора Тончо Русева «Панаири». Филип Киркоров добавил, что «будучи 18-летним парнем даже мечтать не мог, что спустя почти 20 лет» будет ставить мюзикл «Чикаго» на этой легендарной сцене». Об этом сообщает Пятый канал.

Подписчики поздравили своего кумира с творческим юбилеем и пожелали дальнейших успехов.

«Поздравляю с творческим юбилеем», — написала milanabrun. «Поздравляю! Все-таки значимая дата», — отметил konstantin.tatarikov. «Поздравляю с 35-летием творческой жизни на сцене. Желаю больше новых песен и восторженных зрителей», — добавила larabambizo.

Киркоров ранее поделился архивными снимками с детьми дочери примадонны Кристины Орбакайте. Король российской эстрады поздравил младшего сына Орбакайте с днем рождения — 10 мая Дени исполнилось 22 года.