Спустивший на загранпоездки 22 млн рублей Навальный пожаловался на усталость от карантина

Москва, 23 мая. Блогер и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Алексей Навальный пожаловался своим подписчикам на усталость от самоизоляции. В Instagram он выложил ностальгическое фото с пляжа Янтарный в Калининграде.

На кадрах «оппозиционер» изображен вместе с супругой, вместе пара отдыхает на берегу моря, передает Nation News.

«А вы уже дошли до состояния, что совершаете мысленные путешествия, разглядывая фото своих поездок? (Моя жена — да)», — отметил Навальный в описании снимка.

Усталость скандального блогера от домашних условий вполне очевидна, ведь он привык жить на широкую ногу. По данным издания, только за последнее время блогер потратил на заграничные поездки 22,1 миллиона рублей.

Пользователи социальной сети в комментариях под постом спросили Навального, откуда у него средства на дорогостоящий отдых. Постоянные нестыковки в отчетности ФБК позволяют утверждать, что вряд ли эти деньги были заработаны честным образом.

Организация отчитывалась, что за прошлый год получила 82,3 миллиона «добровольных пожертвований». Однако сколько на самом деле было зачислено на биткоин-кошельки сотрудникам ФБК, до сих пор неизвестно. Бывший юрист фонда Виталий Серуканов объясняет это существованием в ФБК белой и черной бухгалтерии.

«Они идут в «черный нал», в ФБК обналичивают эти средства, жертвователи этих денег неизвестны, и потом тратят на себя, на отпуска и так далее. Потом мы видим эти роскошные путешествия, особенно у семьи Навального, или его роскошные модные «луки», — рассказал экс-соратник Навального.

Напомним, что в октябре прошлого года подтвердилась информация об иностранном финансировании ФБК. Фонд получал средства из американских и испанских источников – Star-Doors.Com LLC и ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. После этого стало окончательно понятно, на какие деньги Навальный проводит незаконные уличные акции, а в перерывах между ними шикует в заграничных поездках.