События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 23 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

Большой Идлиб

Между САА и группировкой «Хурас ад-Дин» у деревни Тальхия был произведён обмен пленными. Боевики вернули трех сирийских солдат родом из Хомса, Деръа и Африна, которые попали в плен в боях на севере Латакии, а также тела нескольких убитых военнослужащих. Сирийцы же передали двух жен боевиков и их детей, которые были задержаны два года назад при попытке выбраться в лечебные учреждения на подконтрольные Дамаску территориях. После завершения обмена группировка устроила небольшой парад в Идлибе.

After exchanging prisoners with the SAA the "moderates" with black flags parade in Idlib. pic.twitter.com/1KpNH9uHpX — ZOKA (@200_zoka) May 22, 2020

Источники сообщают о нанесенном БЛА ударе по автомобилю в районе населенного пункта Аль-Зукум. Подробности инцидента не сообщаются.

В результате урагана снесены или повреждены более 150 палаток в лагере беженцев «Шейх Бахар» и других лагерях в сельской местности Идлиба.

Заевфратье

Штаб Международной коалиции отчитался о проведении в Сирии и Ираке 22 операций против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) и ликвидации 31 боевика за минувшую неделю.

#FactFriday



Our partner forces continue to deny Daesh a physical space and influence in the area and work to deny them the resources needed to develop a foothold in Iraq or Syria.#DefeatDaesh pic.twitter.com/v3JXQGw8PS — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) May 22, 2020

Силы коалиция совместно с СДС осуществили контртеррористическую операцию в городе Аль-Шухайл, арестовав трех членов ИГ1. Было найдено оружие и технические средства.

«Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что за время месяца Рамадан ИГИЛ совершило 43 нападения, 32 из которых произошли на занятых СДС территориях, а оставшиеся 11 – в подконтрольной Дамаску пустынной местности провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Жертвами стали 59 человек.

Местные СМИ сообщают о достигнутом между Россией и Турцией соглашении об открытии трассы M4 между Тель-Тамром и Манбиджем на севере Сирии. Соглашение начнет действовать в понедельник с 9:00. Также утверждается, что вдоль трассы будут развернуты российские наблюдательные посты для предотвращения нападений.

Центральная Сирия

Источники утверждают, что в результате неудачного нападения ИГИЛ на тюрьму в городе Табка и блокпост «Ассаиш» погибли семь боевиков. На протяжении нескольких часов после нападения в районе наблюдалась активность СДС и коалиции, в воздухе были замечены БЛА. Другие источники опровергают факт нападения, сообщая, что операции СДС проводятся с целью выявления сторонников сирийского правительства на подконтрольных курдам территориях.

В пустыне продолжается зачистка, стартовавшая после нападения боевиков на трассу Пальмира – Дейр эз-Зор 18 мая. Бойцы подразделения «Лива аль-Кудс» захватили пикап, 3 мотоцикла и склад медикаментов.

Oleg with LaQ in Resafa area.

Today they noticed ISIS how moving and one their car damaged with ZSU 23(after caputered).The remains of ISIS burn dry grass to make it harder for army. pic.twitter.com/cxVVfnIYwb — ZOKA (@200_zoka) May 22, 2020

Южная Сирия

В пустынной местности в Сувейде сирийские войска и их союзники провели очередную операцию по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГ. Предположительно эти боевики стоят за поджогами сельхозугодий провинции.

Политика и гуманитарная обстановка

Согласно докладу Международного красного креста, на подконтрольных СДС территориях складывается неблагоприятная гуманитарная обстановка. Из 16 больниц полностью функционирует только одна, ни один из районов на северо-востоке страны не соответствует требованию в 10 больничных коек на 10 000 человек. Дополнительную нагрузку на систему здравоохранения создают лагеря для внутренне перемещенных лиц, а сами беженцы сталкиваются с нехваткой продовольствия и ростом цен. Сообщается, что в сельской местности провинции Ракка люди получали только одну порцию хлеба каждые три дня. Серьезной проблемой также является нехватка воды, большинство сооружений водоснабжения и очистки вышло из строя за годы войны.

В интервью газете «Аль-Ватан» российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил, что российско-сирийские отношения сегодня гораздо крепче, чем когда-либо в прошлом. По его словам, слухи о разногласиях с сирийским руководством и недовольстве Башаром Асадом ничем не обоснованы и намерено сфальсифицированы. Он также добавил, что после неудачи противников Сирии достичь успеха военным путем они перешли к тактике экономических санкций, которые посол назвал беспрецедентными.

В Европе продолжаются судебные процессы против участников гражданской войны в Сирии. В Чехии 10 лет тюрьмы получил сириец палестинского происхождения Самир Шихада, который был имамом пражской мечети. Его обвинили в финансовой поддержке группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», при этом обвиняемый заявил, что не считает группировку террористической. В Германии судят врача, подозреваемого в пытках в военном госпитале Хомса.

По данным министерства здравоохранения Сирии, в стране зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом. Четверо заболевших скончалось, 37 полностью выздоровели.

1 Организация запрещена на территории РФ.