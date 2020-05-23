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События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

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События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 23 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

Большой Идлиб

Между САА и группировкой «Хурас ад-Дин» у деревни Тальхия был произведён обмен пленными. Боевики вернули трех сирийских солдат родом из Хомса, Деръа и Африна, которые попали в плен в боях на севере Латакии, а также тела нескольких убитых военнослужащих. Сирийцы же передали двух жен боевиков и их детей, которые были задержаны два года назад при попытке выбраться в лечебные учреждения на подконтрольные Дамаску территориях. После завершения обмена группировка устроила небольшой парад в Идлибе.

Источники сообщают о нанесенном БЛА ударе по автомобилю в районе населенного пункта Аль-Зукум. Подробности инцидента не сообщаются.

В результате урагана снесены или повреждены более 150 палаток в лагере беженцев «Шейх Бахар» и других лагерях в сельской местности Идлиба.

События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

Заевфратье

Штаб Международной коалиции отчитался о проведении в Сирии и Ираке 22 операций против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) и ликвидации 31 боевика за минувшую неделю.

Силы коалиция совместно с СДС осуществили контртеррористическую операцию в городе Аль-Шухайл, арестовав трех членов ИГ1. Было найдено оружие и технические средства.

«Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что за время месяца Рамадан ИГИЛ совершило 43 нападения, 32 из которых произошли на занятых СДС территориях, а оставшиеся 11 – в подконтрольной Дамаску пустынной местности провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Жертвами стали 59 человек.

Местные СМИ сообщают о достигнутом между Россией и Турцией соглашении об открытии трассы M4 между Тель-Тамром и Манбиджем на севере Сирии. Соглашение начнет действовать в понедельник с 9:00. Также утверждается, что вдоль трассы будут развернуты российские наблюдательные посты для предотвращения нападений.

События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

Центральная Сирия

Источники утверждают, что в результате неудачного нападения ИГИЛ на тюрьму в городе Табка и блокпост «Ассаиш» погибли семь боевиков. На протяжении нескольких часов после нападения в районе наблюдалась активность СДС и коалиции, в воздухе были замечены БЛА. Другие источники опровергают факт нападения, сообщая, что операции СДС проводятся с целью выявления сторонников сирийского правительства на подконтрольных курдам территориях.

В пустыне продолжается зачистка, стартовавшая после нападения боевиков на трассу Пальмира – Дейр эз-Зор 18 мая. Бойцы подразделения «Лива аль-Кудс» захватили пикап, 3 мотоцикла и склад медикаментов.

Южная Сирия

В пустынной местности в Сувейде сирийские войска и их союзники провели очередную операцию по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГ. Предположительно эти боевики стоят за поджогами сельхозугодий провинции.

Политика и гуманитарная обстановка

Согласно докладу Международного красного креста, на подконтрольных СДС территориях складывается неблагоприятная гуманитарная обстановка. Из 16 больниц полностью функционирует только одна, ни один из районов на северо-востоке страны не соответствует требованию в 10 больничных коек на 10 000 человек. Дополнительную нагрузку на систему здравоохранения создают лагеря для внутренне перемещенных лиц, а сами беженцы сталкиваются с нехваткой продовольствия и ростом цен. Сообщается, что в сельской местности провинции Ракка люди получали только одну порцию хлеба каждые три дня. Серьезной проблемой также является нехватка воды, большинство сооружений водоснабжения и очистки вышло из строя за годы войны.

События в Сирии 23 мая: обмен пленными в Идлибе, соглашение об открытии трассы M4, неблагоприятная гуманитарная обстановка на севере

В интервью газете «Аль-Ватан» российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил, что российско-сирийские отношения сегодня гораздо крепче, чем когда-либо в прошлом. По его словам, слухи о разногласиях с сирийским руководством и недовольстве Башаром Асадом ничем не обоснованы и намерено сфальсифицированы. Он также добавил, что после неудачи противников Сирии достичь успеха военным путем они перешли к тактике экономических санкций, которые посол назвал беспрецедентными.

В Европе продолжаются судебные процессы против участников гражданской войны в Сирии. В Чехии 10 лет тюрьмы получил сириец палестинского происхождения Самир Шихада, который был имамом пражской мечети. Его обвинили в финансовой поддержке группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», при этом обвиняемый заявил, что не считает группировку террористической. В Германии судят врача, подозреваемого в пытках в военном госпитале Хомса.

По данным министерства здравоохранения Сирии, в стране зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом. Четверо заболевших скончалось, 37 полностью выздоровели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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